Закрываю сезон зелени лепешками — замораживаю полуфабрикаты, а зимой жарю как свежие

Беру пучки укропа, петрушки и зеленого лука, мелко рублю, смешиваю с кефиром, яйцами и мукой до консистенции густой сметаны. Обжариваю на сковороде до румяной корочки, даю остыть, упаковываю в пакеты и отправляю в морозилку. Зимой достаю — и через 5 минут на столе горячие, пышные лепешки с хрустящей корочкой и нежной, влажной серединой. Зелень сохраняет аромат, тесто остается воздушным.

Для приготовления вам понадобится: большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан муки, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, растительное масло. Зелень мелко нарежьте. Смешайте кефир, яйца, муку, соду, соль и перец до однородности, добавьте зелень. Жарьте лепешки на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Остудите, заморозьте в пакетах. Зимой жарьте без разморозки 3–4 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такие лепешки — зимой они согревают за ужином, даже дети просят добавки. Я добавила в тесто чеснок и сыр для пикантности. Кстати, вместо кефира можно взять простоквашу — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!