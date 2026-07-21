В Удмуртии раскрыли мошенническую схему на 400 млн рублей

Жительницу Удмуртии обвинили в мошенничестве на сумму свыше 400 млн рублей, сообщает «НТА-Приволжье». Она предлагала жителям региона инвестировать средства в строительный бизнес.

Сообщается, что схема действовала с 2019 по 2023 год. Люди вкладывали не только личные сбережения, но и кредитные деньги. Пострадало более 240 человек. Уголовное дело передадут в Первомайский районный суд Ижевска.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали курьера мошенников. Его подозревают в краже 260 тыс. рублей у пожилой местной жительницы. Злоумышленник позвонил пенсионерке и сказал, что ее дочь спровоцировала ДТП.

До этого злоумышленники обманули 59-летнего жителя Москвы, заставив его приобрести золотые слитки на сумму более 30 млн рублей. Мужчина передал драгоценности подставному курьеру. Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Москвы, которая выполняла роль курьера и, следуя указаниям своего куратора, оставила слитки в заранее подготовленном тайнике.