Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 05:05

Есть торт во сне: ждите гостей или любви? Полное толкование сновидения

К чему снится торт К чему снится торт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Приснившийся торт — это многогранный символ, который редко сулит однозначные неприятности. В большинстве популярных сонников он предвещает радость, прибыль и приятные хлопоты, однако точное толкование зависит от мельчайших деталей сновидения.

Общее толкование

Самый благоприятный сюжет — видеть большой и красивый торт. Согласно соннику Дмитрия и Надежды Зимы, роскошный торт является отражением предчувствия большого успеха, и ваши надежды имеют под собой основания. Эзотерический сонник утверждает, что покупать или просто видеть торт — к «сладкой жизни» и благополучию, а если вы печете его, то загаданное в тот день желание обязательно исполнится. Французский сонник также считает это видение счастливым знаком, сулящим удачу и удовольствия.

Исключением из общих правил является свадебный торт. Это единственный негативный символ в сновидениях о десертах. Видеть его или есть — к ссорам, расставанию или угрозе браку, поэтому такой сон призывает к особой осторожности в отношениях.

К чему снится есть торт

Однако действия с тортом несут разную смысловую нагрузку. Если во сне вы с аппетитом едите торт, это предвещает любовь, плотские наслаждения или значительную прибыль. Сонник Фрейда трактует это как вашу легкомысленность в сексуальных вопросах и стремление к наслаждениям.

Если же вам не удалось попробовать лакомство, сонник Фрейда предупреждает: ваше потребительское отношение к жизни столкнется с ситуацией, где придется заботиться о других.

К чему снится готовить торт

Особого внимания заслуживает сюжет приготовления. Печь торт во сне — знак неоднозначный. С одной стороны, это может означать приглашение на большое торжество. С другой стороны, по соннику Федоровской и современному соннику, выпекать торт — предостережение: вам могут предложить сомнительное дело, от которого лучше отказаться, чтобы не пострадала репутация. Екатерина Великая также советует бросить начатое дело, если оно вам только что приснилось.

К чему снится торт мужчинам и женщинам

Отдельно стоит рассмотреть значение сна для мужчин и женщин. Для женщины, особенно незамужней, торт часто снится к мечтам о возлюбленном и приятным хлопотам, а замужней даме сулит налаженный быт и семейную гармонию. Однако, по современному соннику, лакомиться тортом молодой девушке — к разрыву отношений с любимым.

Для мужчины такой сон несет иной смысл: холостого парня он может предупредить о судьбоносном знакомстве, которое завершится браком, а женатого — о благоприятном исходе дел и финансовой удаче.

Ранее мы выяснили, к чему снится еда.

еда
торты
сладости
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера
В России подешевел один dbl мяса
Психолог объяснила, почему после 40 лет трудно найти друзей
Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%
Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля
В Липецке произошел крупный пожар на производственном объекте
Врач ответил, почему категорически нельзя терпеть острую боль в животе
Омбудсмен Украины предупредил о неизбежном расколе в обществе
Юрист рассказала о важном изменении для российских водителей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июля
«Это негабарит»: стало известно, как мародерствуют военные ВСУ
ВМС США годами ждут новые атомные подлодки Virginia
Стало известно, как сильно могут подорожать полисы ОСАГО в 2026 году
Яйца, гречка, курица: какие продукты значительно подешевели летом 2026-го
Соцфонд раскрыл новый размер средней пенсии работающих россиян
Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана
Таиланд выдал России фигуранта дела черных риелторов
Дмитриев спросил Мерца, не скучает ли он по «Северным потокам»
Лантратова заявила о регулярном общении с омбудсменом Украины
Российские руферы сменили адвоката по делу в США
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.