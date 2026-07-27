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27 июля 2026 в 08:42

Лимонная сбричолата — итальянский десерт, созданный для знойного лета: крошим тесто, заливаем кремом и ждем чуда

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, масло и лимон, чтобы приготовить сбричолату — итальянский пирог, который пахнет солнцем. Крем получается густым, ароматным, с яркой кислинкой, а тесто — рассыпчатым и нежным.

Ингредиенты

Мука — 300 г, сахар — 110 г, сливочное масло комнатной температуры — 120 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., цедра лимона — от 1 шт., сахар — 150 г, кукурузный крахмал — 30 г, вода — 250 мл, сливочное масло — 30 г, лимонный сок — 50 мл, яйцо — 1 шт, цедра лимона и сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Сначала готовлю крем: смешиваю сахар, крахмал и натертую цедру, вливаю воду, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавляю сливочное масло и варю на слабом огне, пока масса не загустеет, это занимает 3–5 минут. Снимаю с огня, даю чуть остыть и вмешиваю лимонный сок. Тем временем смешиваю муку, сахар, масло, яйцо и разрыхлитель, перетираю в мелкую крошку. В форму выкладываю три четверти теста, формирую бортики, выливаю крем и сверху посыпаю оставшейся крошкой, пропуская ее через пальцы. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Остывший пирог посыпаю сахарной пудрой и свежей цедрой — готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто получается рассыпчатым, как песочное, но при этом держит форму и не размокает от крема. Лимонная начинка вышла густой, без комочков, с идеальным балансом сладости и цитрусовой свежести. Единственный нюанс: не передержите в духовке, иначе корочка станет слишком твердой.

Проверено редакцией
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