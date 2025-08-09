На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба AP: три человека пострадали при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Три человека пострадали при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию. В городе задержали одного подозреваемого, ему пока не предъявили обвинения.

Инцидент произошел в 01:20 ночи по местному времени (08:20 мск). Агентство добавило, что госпитализированные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия. Инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на кампусе.

Руководство университета попросило людей не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям службы безопасности. На месте работали сотрудники охраны кампуса и местная полиция.

До этого телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.