Диверсанты ВСУ пытались прорваться в российский регион

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась прорваться на территорию России в районе села Манев Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. Атаку удалось предотвратить пограничникам, пишет источник. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Как пишет Mash, попытку порыва предприняли 30 украинских военнослужащих утром в субботу, 9 августа. Против них были применены РСЗО, артиллерия и авиация. Других подробностей пока нет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются устроить «мини-Курск» в Брянской области. По его словам, подобные операции украинской армии обречены на провал.

До этого военный корреспондент Роман Алехин также заявил, что противник может попытаться прорваться в Брянской области. По его словам, украинская армия вряд ли будет атаковать Беловский район Курской области, так как там сосредоточенно много российских сил. Таким образом украинская армия пытается показать свою боеспособность, чтобы Запад продолжил снабжать ее оружием, считает военный эксперт.