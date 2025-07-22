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22 июля 2025 в 15:54

Военкор предположил, где ВСУ могут попытаться совершить прорыв

Военкор Алехин: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут попытаться прорваться в Брянской области, заявил NEWS.ru военный корреспондент Роман Алехин. По его словам, украинская армия вряд ли будет атаковать Беловский район Курской области, так как там сосредоточенно много российских сил.

Возможно, прорыв будет где-то в районе Курской области или ближе к Брянску. В Беловском районе уже вряд ли, потому что все-таки здесь сил у нас довольно-таки много. И глупо это будет делать. Так что, скорее всего, это будет где-то ближе к Брянску. Если мы посмотрим по фронту, то наши командиры пытаются перехватить инициативу на Харьковском направлении. Сейчас активизируются бои в районе Купянска, на Покровском направлении еще больше наращивается давление. Возможно, у ВСУ не будет вариантов, как задействовать этот резерв для обороны, — сказал Алехин.

Он добавил, что ВСУ не смогут изменить расклад на фронте, совершая подобные провокации. По словам военкора, таким образом украинская армия пытается показать свою боеспособность, чтобы Запад продолжил снабжать ее оружием.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия нанесет упреждающий удар, если Вооруженные силы Украины попытаются прорваться в Курской области. По его словам, это отобьет у украинской армии желание устраивать провокации на границе.

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