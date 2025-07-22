Украину предостерегли от попытки провокаций на курской границе

Россия нанесет упреждающий удар, если Вооруженные силы Украины попытаются прорваться в Курской области, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это отобьет у украинской армии желание устраивать провокации на границе.

Информация о группировке, которая якобы скопилась на территории Сумской области, скорее всего, сильно преувеличена. Если какие-то диверсионные группы, подразделения или части там собраны, то для проведения провокаций [на границе с Курской областью]. Я думаю, что командование группировки [ВС РФ], которая находится напротив, сделает соответствующие выводы. Опыт Курской дуги никто не отменял — нанесение упреждающих ударов. Я думаю, что сейчас будет сделано аналогично, чтобы отбить желание проводить различного рода авантюры, — сказал Липовой.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. По его словам, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.