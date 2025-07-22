Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:27

Украину предостерегли от попытки провокаций на курской границе

Генерал Липовой: Россия упреждающим ударом предотвратит прорыв ВСУ под Курском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Россия нанесет упреждающий удар, если Вооруженные силы Украины попытаются прорваться в Курской области, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это отобьет у украинской армии желание устраивать провокации на границе.

Информация о группировке, которая якобы скопилась на территории Сумской области, скорее всего, сильно преувеличена. Если какие-то диверсионные группы, подразделения или части там собраны, то для проведения провокаций [на границе с Курской областью]. Я думаю, что командование группировки [ВС РФ], которая находится напротив, сделает соответствующие выводы. Опыт Курской дуги никто не отменял — нанесение упреждающих ударов. Я думаю, что сейчас будет сделано аналогично, чтобы отбить желание проводить различного рода авантюры, — сказал Липовой.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. По его словам, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.

ВСУ
ВС РФ
Курская область
СВО
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.