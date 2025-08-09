Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:30

В Росавиации выступили с важным сообщением о закрытом аэропорте Казани

Росавиация сняла ограничения с аэропортов Казани, Нижнекамска и Ижевска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Ижевск, Казань, Нижнекамск (Бегишево) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

По словам представителя Росавиации, во время ограничений на запасные аэродромы ушли: один самолет, летевший в Ижевск, девять — в Казань, один — в Нижнекамск. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов выполнили все необходимые действия для обеспечения безопасности полета, добавил он.

Ранее угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге, об этом сообщалось в официальном приложении МЧС России. Опасность начала действовать 9 августа с 10:06 по московскому времени. В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

Также сообщалось о взрыве и последовавшем за ним возгорании в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Как указал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

Росавиация
аэропорты
ограничения
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.