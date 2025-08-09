В Росавиации выступили с важным сообщением о закрытом аэропорте Казани Росавиация сняла ограничения с аэропортов Казани, Нижнекамска и Ижевска

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Ижевск, Казань, Нижнекамск (Бегишево) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

По словам представителя Росавиации, во время ограничений на запасные аэродромы ушли: один самолет, летевший в Ижевск, девять — в Казань, один — в Нижнекамск. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов выполнили все необходимые действия для обеспечения безопасности полета, добавил он.

Ранее угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге, об этом сообщалось в официальном приложении МЧС России. Опасность начала действовать 9 августа с 10:06 по московскому времени. В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

Также сообщалось о взрыве и последовавшем за ним возгорании в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Как указал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.