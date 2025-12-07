ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:16

Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани

На улицах Казани заметили нарядную собаку на скейте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Казани сняли на видео собаку, которая самостоятельно передвигается по городу на скейтборде, Кадры заезда опубликовал Telegram-канал Mash Iptash. Пользователей Сети особенно умилил внешний вид четвероногого ловкача: для прогулки пса нарядили в теплый вязаный свитер, соответствующий прохладной погоде в столице Татарстана.

На кадрах видно, как животное уверенно стоит на доске, сохраняя спокойствие во время движения. Видеоролик спровоцировал волну позитивных комментариев.

До этого сообщалось, что выходка бульдога по кличке Алмазик, который проглотил нижнее белье, обошлась жительнице Санкт-Петербурга в 80 тыс. рублей . Хозяйка вовремя обнаружила пропажу вещей с сушилки и доставила питомца в клинику, где УЗИ подтвердило наличие инородного тела в желудке. Хирурги извлекли трусы и вернули пса владелице.

Ранее в США спасатели провели уникальную операцию по спасению лабрадора Сэди, которую унесло течением в открытый океан на несколько километров от берега. После безуспешных поисков хозяевами по GPS-маячку и сообщения очевидца, собаку обнаружили дрейфующей на волнах спустя час работы спасательной группы. Утомленного питомца благополучно подняли на борт и вернули владельцам.

