09 августа 2025 в 11:03

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки украинских БПЛА

МЧС: в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза БПЛА

В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза атаки украинских БПЛА, сообщает МЧС России в официальном приложении. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени. В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

Объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Как объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ранее сообщалось о взрыве и последовавшем за ним возгорании в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Как указал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

Также двое мирных жителей ДНР пострадали от ударов ВСУ. По словам главы республики Дениса Пушилина, ранения получили двое молодых мужчин из Горловки.

