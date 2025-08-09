Домофоны в Елабуге «заговорили» на фоне опасности атаки БПЛА Домофоны в Елабуге стали транслировать сообщения об опасности атаки БПЛА

Домофоны в Елабуге (Татарстан) стали транслировать сообщения об опасности атаки украинских БПЛА. В Сети появилось соответствующее видео. На опубликованных кадрах домофон сообщает, что подъездные двери в настоящее время разблокированы, чтобы желающие могли укрыться в подъездах.

Внимание! Опасность атаки БПЛА. Подъездные двери открыты. При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия, — звучит из домофона.

До этого МЧС России проинформировало, что в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза атаки украинских БПЛА. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени. В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

В пресс-службе российского Минобороны рассказали, что ночью 9 августа средства противовоздушной обороны сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.