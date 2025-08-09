Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:35

Домофоны в Елабуге «заговорили» на фоне опасности атаки БПЛА

Домофоны в Елабуге стали транслировать сообщения об опасности атаки БПЛА

Город Елабуга в Татарстане Город Елабуга в Татарстане Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Домофоны в Елабуге (Татарстан) стали транслировать сообщения об опасности атаки украинских БПЛА. В Сети появилось соответствующее видео. На опубликованных кадрах домофон сообщает, что подъездные двери в настоящее время разблокированы, чтобы желающие могли укрыться в подъездах.

Внимание! Опасность атаки БПЛА. Подъездные двери открыты. При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия, — звучит из домофона.

До этого МЧС России проинформировало, что в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза атаки украинских БПЛА. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени. В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

В пресс-службе российского Минобороны рассказали, что ночью 9 августа средства противовоздушной обороны сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Елабуга
атаки
БПЛА
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.