09 августа 2025 в 12:17

ВСУ жестоко оборвали жизнь супружеской пары

Гладков: супружеская пара погибла при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Двое мирных жителей Белгородской области погибли из-за атаки ВСУ на автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Байцуры Борисовского района.

Дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью, — написал он.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ночью 9 августа средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой и других областях.

Ранее угрозу атаки беспилотников объявили в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин обратился к местным жителям и гостям города с призывом сохранять спокойствие. Также он опубликовал памятку, как вести себя во время угрозы атаки дронами.

