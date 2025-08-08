Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:26

Угрозу атаки БПЛА объявили на популярном российском курорте

В Сочи объявили угрозу атаки дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозу атаки беспилотников объявили в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, — говорится в публикации.

Также Прошунин опубликовал памятку, как вести себя во время угрозы атаки дронами. Так, гражданам рекомендуют укрываться в ванных комнатах, кладовых или коридорах, а также избегать помещений с окнами. Людям, которые находятся на улицах, необходимо проследовать в подвалы, тоннели, подземные переходы или парки.

Отмечается, что отдыхающие на пляжах в Сочи экстренно покинули прибрежную территорию из-за угрозы атаки БПЛА. На опубликованных кадрах видно, как люди, схватив одежду, устремляются на выход. На фоне звучит объявление об опасности.

Вечером 8 августа в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов.

