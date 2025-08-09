Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:34

Мошенники начали предлагать россиянам помочь в выезде из страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам уехать из страны, передает РИА Новости. Они убеждают жертву, что являются юристами и могут оформить для этого все необходимые документы.

Человек соглашается проверить возможность эмиграции, а затем называет код из смс. Так преступники получают доступ к порталу «Госуслуги» с личными данными.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники последовательно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Преступники сначала звонят от имени курьерской службы, запрашивая код из СМС для «подтверждения заказа», а затем имитируют звонок от ведомства.

Также мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По данным МВД в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату. В первом случае ссылка ведет на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов, во втором — зараженный ресурс.

