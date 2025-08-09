Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:39

Отравившийся адлерской чачей турист не выжил, потому что поспешил к детям

Один из отравившихся адлерской чачей умер из-за отказа от госпитализации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Один из отравившихся смертельной чачей мог бы выжить, но он покинул больницу из-за детей, которые остались в гостинице, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, Максима из Комсомольска-на-Амура могли бы спасти, если бы он не отказался от госпитализации.

Когда 35-летней супруге Дарье С. стало плохо в пути, поезд сделал вынужденную остановку в Россоши, чтобы доставить женщину в больницу. Ее муж Максим отвез детей в гостиницу, а сам поехал к супруге. Там у него самого появились тревожные симптомы. Медики подключили его к капельнице в том же отделении, где шла борьба за жизнь Дарьи.

После смерти жены врачи предложили Максиму остаться в больнице, но он переживал за детей, поэтому отказался от госпитализации и вернулся в гостиницу. Через четыре часа он потерял сознание. Старший ребенок вызвал медиков. Максима доставили в воронежскую больницу, где он впал в кому и умер спустя девять дней после супруги.

Ранее закрыли точку продажи кустарной чачи на рынке «Казачий» в Сириусе, но остальные павильоны продолжают работать. Прилавок с нелегальным алкоголем теперь прикрыт навесом. Продавцы говорят, что опасную чачу сбывали только задержанные женщины, а кто ее делал им неизвестно.

отравления
дети
алкоголь
Сочи
