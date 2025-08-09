Девочка оказалась на операционном столе после укуса домашней собаки

В Мурманске двухлетняя девочка попала в больницу после нападения домашней собаки породы басенджи, сообщает Telegram-канал SHOT. Животное по кличке Эля несколько лет жило в семье и раньше ладило со старшей дочерью. Однако после рождения младшей девочки пес стал проявлять агрессию к ней.

По словам матери пострадавшей, на днях малышка решила угостить собаку лакомством, но та восприняла это как угрозу и вцепилась ей в руку. Женщина отвезла дочь в больницу, где рану перебинтовали, но не назначили антибиотики.

Вскоре у девочки началось нагноение, воспалились лимфоузлы и произошло отхождение тканей в месте укуса. На следующий день ребенка экстренно госпитализировали и провели операцию. Собаке ищут новых хозяев.

Ранее в Калининграде американский булли без намордника набросился на 11-летнюю школьницу, оставив раны на лице и теле. После атаки хозяева пса скрылись, но их личности установили. Пострадавшей ввели вакцину от бешенства, наложили швы и отпустили домой.