Запад находится в полном смятении из-за предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в соцсети X политик Флориан Филиппо. Он также призвал власти Франции перестать помогать Украине в финансовом и военном плане.

Ястребы, <…> неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении! — написал Филиппо.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и России встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к РФ и тесно связана со страной.

Ранее предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.