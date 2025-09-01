День знаний — 2025
Густое сливовое повидло на зиму! Как мармелад — и к чаю, и в пироги!

Это повидло — настоящая королева зимних заготовок! Его бархатистая текстура, насыщенный вкус и глубокий фруктовый аромат напомнят о лете даже в самый холодный день. Идеально для тостов, творога, блинчиков или как начинка для домашней выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг спелых слив, 1 кг сахара, сок половины лимона и щепотка корицы по желанию. Сливы вымойте, удалите косточки и разрежьте на четвертинки. Сложите в широкий таз или кастрюлю с толстым дном, пересыпьте сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы они пустили сок.

Поставьте на медленный огонь и помешивая доведите до кипения. Варите 40 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок — он подчеркнет вкус и поможет сохранить яркий цвет. Пюрируйте массу погружным блендером до однородности и уваривайте еще 20–30 минут, постоянно помешивая, пока капля повидла не будет растекаться на холодном блюдце.

Горячее повидло разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте. Это повидло особенно ценно тем, что его вкус с каждым месяцем становится только богаче и гармоничнее!

