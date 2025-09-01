День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:00

Кабачковые наггетсы с сыром и чесноком — самый вкусный и простой рецепт!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти наггетсы — гениальный способ накормить семью полезным и невероятно вкусным блюдом! Хрустящая золотистая корочка скрывает нежную овощную сердцевину с пикантными нотками чеснока и сыра. Идеальная альтернатива мясным наггетсам, которая понравится даже детям.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец и растительное масло для жарки. Кабачки натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите жидкость — это секрет хрустящей текстуры.

Добавьте к кабачковой массе натертый сыр, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте на хорошо разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте сразу же с чесночным соусом или сметаной. Эти наггетсы хороши и в холодном виде — они прекрасно сохраняют форму и вкус. Для более диетического варианта запеките их в духовке при 200 °C 20 минут. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами и зеленым салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.