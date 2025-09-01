Кабачковые наггетсы с сыром и чесноком — самый вкусный и простой рецепт!

Эти наггетсы — гениальный способ накормить семью полезным и невероятно вкусным блюдом! Хрустящая золотистая корочка скрывает нежную овощную сердцевину с пикантными нотками чеснока и сыра. Идеальная альтернатива мясным наггетсам, которая понравится даже детям.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец и растительное масло для жарки. Кабачки натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите жидкость — это секрет хрустящей текстуры.

Добавьте к кабачковой массе натертый сыр, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте на хорошо разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте сразу же с чесночным соусом или сметаной. Эти наггетсы хороши и в холодном виде — они прекрасно сохраняют форму и вкус. Для более диетического варианта запеките их в духовке при 200 °C 20 минут. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами и зеленым салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.