01 сентября 2025 в 14:55

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

Накануне в аэропорту Сочи были задержаны порядка восьми рейсов. Так, задержки коснулись пассажиров, вылетающих в Новосибирск, Москву, Анталью, Ереван и Батуми. Кроме того, задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси, Еревана, Батуми и Антальи. Задержки составляли более двух часов.

