01 сентября 2025 в 16:41

Еще в одном российском городе дети потеряли сознание на линейке 1 сентября

В Нижнем Новгороде несколько школьников упали в обморок на линейке 1 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нескольким нижегородским школьникам стало плохо на торжественной линейке в честь 1 Сентября, сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород». Инциденты произошли в школах № 24 и 120.

В первом случае ученики потеряли сознание во время линейки, и на месте не оказалось даже школьного врача. Пострадавших пришлось откачивать прямо на улице.

Во втором случае в обморок упали двое 11-летних детей. Им оказали первую помощь на месте, госпитализация школьникам не потребовалась.

Ранее в школе № 7 подмосковного города Долгопрудного сразу четверым детям стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 Сентября. Недомогание почувствовали три пятиклассника и одна девятиклассница. Мероприятие проходило в спортзале. Родители предположили, что причиной случившегося мог стать запах краски, так как на выходных там делали ремонт.

До этого стало известно, что девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Ульяновской области. Причиной смерти девочки стала остановка кардиостимулятора.

Нижний Новгород
школы
дети
обмороки
1 сентября
