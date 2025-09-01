День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:25

Сразу четверым детям стало плохо на линейке в подмосковном городе

В школе Долгопрудного четверым детям стало плохо во время линейки 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школе №7 подмосковного города Долгопрудный сразу четверым детям стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 Сентября, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что недомогание почувствовали три пятиклассника и одна девятиклассница.

Мероприятие проходило в спортзале. В итог врач вывел школьников из помещения и оказал помощь. Госпитализация не потребовалась. Родители предположили, что причиной случившегося мог стать запах краски, так как на выходных там делали ремонт.

При этом в администрации Долгопрудного журналистам сказали, что специалисты не зафиксировали в спортзале посторонних запахов. Там подчеркнули, что условия пребывания детей на контроле.

Ранее стало известно, что девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Ульяновской области. В правоохранительных органах пояснили, что причиной смерти девочки стала остановка кардиостимулятора.

Одна из учениц школы рассказала, что девочка полтора часа простояла на жаре. Она также подтвердила, что у школьницы были проблемы с сердцем.

