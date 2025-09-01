День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:49

Педиатр оценил моду на «улыбку Джокера»

Педиатр Бережанский: подрезание уголков рта может вызвать нарушение мимики

Фото: DC Comics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подрезание уголков рта — крайне опасная процедура, которая может вызвать подтекание слюны и нарушить мимику, заявил врач-педиатр Павел Бережанский. Таким образом он в разговоре с 360.ru оценил новый модный тренд среди подростков — «улыбку Джокера», которую дети стали делать самостоятельно.

Самостоятельное подрезание уголков рта — крайне опасная, дурацкая и бессмысленная процедура. При этом может возникнуть инфицирование раны бактериями и грибковой инфекцией. <…> Повреждение нервных окончаний может вызвать неконтролируемое подтекание слюны, — сказал он.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что разрешила сделать своей 17-летней дочери пластику лица из-за сильного влияния на Полину южнокорейской культуры. По ее словам, в этой стране пластическую операцию делает «каждый третий». В прошлом году Полина уже прибегала к серьезной косметологической процедуре: ей сделали «углы Джоли».

врачи
пластические операции
дети
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.