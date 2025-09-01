Педиатр оценил моду на «улыбку Джокера»

Подрезание уголков рта — крайне опасная процедура, которая может вызвать подтекание слюны и нарушить мимику, заявил врач-педиатр Павел Бережанский. Таким образом он в разговоре с 360.ru оценил новый модный тренд среди подростков — «улыбку Джокера», которую дети стали делать самостоятельно.

Самостоятельное подрезание уголков рта — крайне опасная, дурацкая и бессмысленная процедура. При этом может возникнуть инфицирование раны бактериями и грибковой инфекцией. <…> Повреждение нервных окончаний может вызвать неконтролируемое подтекание слюны, — сказал он.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что разрешила сделать своей 17-летней дочери пластику лица из-за сильного влияния на Полину южнокорейской культуры. По ее словам, в этой стране пластическую операцию делает «каждый третий». В прошлом году Полина уже прибегала к серьезной косметологической процедуре: ей сделали «углы Джоли».