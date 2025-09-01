Неизвестные вломились в поместье аристократа и посидели на диване В британском Сомерсете группа нарушителей проникла в поместье XIV века Маунсел

В Великобритании группа неизвестных без разрешения проникла в историческое поместье XIV века Маунсел, расположенное в графстве Сомерсет, пишет Daily Star. Хулиганы посидели на диване и прихватили с собой мелкие вещи. Инцидент оставил 79-летнего владельца глубоко потрясенным.

В минувшее воскресенье, 24 августа, четверо мужчин и одна женщина незаконно проникли в дом Маунсел, который в настоящее время выставлен на продажу. Владелец поместья, сэр Бенджамин Слейд, рассказал, что нарушители свободно перемещались по комнатам, прикасались к личным вещам и фотографировались. Камеры наблюдения зафиксировали все их действия.

Злоумышленники оставили повсюду свои следы и отпечатки пальцев и похитили мелкие предметы, включая ключ от задней двери. Слейд оценил общий ущерб дому всего в несколько сотен фунтов стерлингов. Аристократ выразил душевную боль, видя кадры, на которых они издеваются над его имуществом, сравнивая это с личным нападением. Он добавил, что из-за уже имеющихся проблем со здоровьем инцидент полностью его опустошил.

