01 сентября 2025 в 14:55

В Госдуме озвучили риски резкого повышения МРОТ

Депутат Нилов: резкое повышение МРОТ приведет к инфляции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Резкое повышение минимального размера оплаты труда приведет к инфляционным процессам, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул необходимость увеличения МРОТ более высокими темпами.

Нам надо стремиться к тому, чтобы МРОТ рос более высокими, более серьезными темпами, но при этом должен быть определенный баланс. Слишком резкое повышение МРОТ может привести к определенным инфляционным процессам, при этом надо понимать, что одновременно эти деньги будут возвращаться в бюджетную систему в виде налогов, в виде взносов, поэтому мы должны повышать МРОТ через сохранение некоего баланса, — высказался Нилов.

Он также рассказал о предложении сделать МРОТ на уровне 34 тысяч рублей и одновременно установить его для почасовой оплаты. Это, по словам парламентария, обеспечит достойную заработную плату, не исходя из размера МРОТ, который сегодня используется и делится на основании восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели.

Я за любые предложения, направленные на повышение уровня оплаты труда. Притом что сегодня у четырех миллионов наших граждан, кто получает на уровне МРОТ, еще удерживают подоходный налог, и эти семьи потом живут за чертой бедности, получая от государства пособия на детей или иные меры поддержки, субсидии на оплату услуг ЖКХ и так далее, — заключил Нилов.

Ранее лидер политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что текущее повышение минимального размера оплаты труда до 27 тысяч рублей является недостаточным. По его словам, МРОТ следует повысить примерно до 60 тысяч рублей.

Россия
экономика
МРОТ
депутаты
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
