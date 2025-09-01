В Госдуме озвучили риски резкого повышения МРОТ

Резкое повышение минимального размера оплаты труда приведет к инфляционным процессам, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул необходимость увеличения МРОТ более высокими темпами.

Нам надо стремиться к тому, чтобы МРОТ рос более высокими, более серьезными темпами, но при этом должен быть определенный баланс. Слишком резкое повышение МРОТ может привести к определенным инфляционным процессам, при этом надо понимать, что одновременно эти деньги будут возвращаться в бюджетную систему в виде налогов, в виде взносов, поэтому мы должны повышать МРОТ через сохранение некоего баланса, — высказался Нилов.

Он также рассказал о предложении сделать МРОТ на уровне 34 тысяч рублей и одновременно установить его для почасовой оплаты. Это, по словам парламентария, обеспечит достойную заработную плату, не исходя из размера МРОТ, который сегодня используется и делится на основании восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели.

Я за любые предложения, направленные на повышение уровня оплаты труда. Притом что сегодня у четырех миллионов наших граждан, кто получает на уровне МРОТ, еще удерживают подоходный налог, и эти семьи потом живут за чертой бедности, получая от государства пособия на детей или иные меры поддержки, субсидии на оплату услуг ЖКХ и так далее, — заключил Нилов.

Ранее лидер политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что текущее повышение минимального размера оплаты труда до 27 тысяч рублей является недостаточным. По его словам, МРОТ следует повысить примерно до 60 тысяч рублей.