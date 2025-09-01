День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:35

Завтрак за 7 минут! Кабачковый ролл-рулет с яйцом и зеленым луком: вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет — настоящее кулинарное волшебство, которое превращает простые овощи в изысканное блюдо! Нежный кабачковый корж, сочная начинка из яиц и свежего зеленого лука создают гармоничный вкус, который идеально подходит для завтрака, ужина или легкого перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 4 яйца, пучок зеленого лука, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, соль, перец и растительное масло для жарки. Кабачки натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите жидкость через марлю. Добавьте муку, 1 яйцо, сметану, перец и перемешайте.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте маслом. Выложите кабачковую массу тонким равномерным слоем и жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Снимите корж со сковороды, дайте немного остыть.

Для начинки отварите 3 яйца вкрутую, мелко порубите. Смешайте с мелко нарезанным зеленым луком, посолите. Равномерно распределите начинку по кабачковому коржу, аккуратно сверните рулетом. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут для уплотнения.

Подавайте, нарезав порционными кусочками. Рулет прекрасно сочетается со сметаной или легким йогуртовым соусом с укропом. Это блюдо можно есть как теплым, так и холодным — оно сохраняет свой нежный вкус и аппетитный вид даже после охлаждения.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
