Еще одну сотрудницу тюрьмы Five Wells осудили за связь с заключенными Третью надзирательницу тюрьмы Five Wells осудили за интим с заключенными

В Великобритании третью надзирательницу тюрьмы Five Wells в Уэллингборо признали виновной в интимных связях с двумя заключенными, передает Daily Star. 26-летнюю Эйми Дьюк приговорили к году заключения.

Дьюк была арестована в сентябре 2022 года, всего через четыре месяца после начала своей службы. Расследование началось после того, как в тюремной прачечной обнаружили контрабандный телефон. С его помощью пытались найти страницу женщины в социальной сети. В вещах Дьюк нашли листок с номером карты заключенного Лоренцо Брукса. Оказалось, что эта женщина завязала отношения с двумя заключенными.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что надзирательница без служебной необходимости посещала крыло, где находились ее любовники. На другом видео было видно, как Дьюк вошла в камеру, а затем вышла оттуда в сопровождении двух осужденных.

Также выяснилось, что женщина связывалась с Бруксом по телефону 248 раз и с другим преступником 254 раза. Первый, например, просил ее прислать фотографии своего загара. Когда Брукса перевели в другую тюрьму, Дьюк продолжала поддерживать с ним связь. Она признавалась ему в своих чувствах и утверждала, что они должны быть вместе.

Ранее в Великобритании 23-летнюю надзирательницу Изабель Дейл обвинили в сексуальной связи с двумя заключенными. Также установлено, что она помогала одному из них проносить в учреждение наркотики и мобильный телефон.