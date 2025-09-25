Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:00

В Госдуме оценили идею УДО для тяжелобольных до приговора

Депутат Бессараб не поддержала идею отпускать тяжелобольных по УДО до приговора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болезнь нельзя делать поводом для отмены содержания под стражей до вынесения приговора, заявила 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Таким образом она отреагировала на предложение парламентария Ярослава Нилова предоставить возможность освобождать тяжелобольных от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения. Сейчас такой механизм доступен лишь подсудимым с психическими расстройствами.

Мне кажется, все нужно оставить в той же процедуре, которая сегодня имеется. Можно условно-досрочное освобождение применить в отношении лица, которое страдает каким-то неизлечимым заболеванием, что препятствует отбыванию наказания, — заявила она.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что убийцы и насильники с рецидивами не должны иметь права на условно-досрочное освобождение. Он назвал освобождение убийцы 13-летней девочки в Тверской области «необоснованным гуманизмом» по отношению к закоренелым преступникам.

