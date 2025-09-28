Саркози рассказал, что именно удивило его в судебной системе Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что был готов к различным вариантам развития событий, но реальный тюремный срок с немедленным исполнением стал для него неожиданностью, передает газета Le Journal du dimanche. Он добавил, что суд не имел юридического права отправлять его в тюрьму до рассмотрения апелляции.

Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом! — заявил экс-президент.

Саркози указал, что за 20-летний период не было выявлено нарушений в его налоговых декларациях, а обвинение в создании «преступной группы» не имеет доказательной базы. Политик заверил о намерении продолжать судебную борьбу и отказался от возможности подачи прошения о помиловании, подчеркнув свою невиновность.

До этого экс-глава Франции высказывался об экзистенциальном риске для Европы, который, по его мнению, не выражается в России. Саркози назвал грядущий миграционный кризис главным противником республики. По его словам, во Францию будут прибывать иностранцы, которые не станут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.