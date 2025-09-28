Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 04:43

Саркози рассказал, что именно удивило его в судебной системе Франции

Экс-президент Франции Саркози заявил, что удивился реальному тюремному сроку

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что был готов к различным вариантам развития событий, но реальный тюремный срок с немедленным исполнением стал для него неожиданностью, передает газета Le Journal du dimanche. Он добавил, что суд не имел юридического права отправлять его в тюрьму до рассмотрения апелляции.

Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!заявил экс-президент.

Саркози указал, что за 20-летний период не было выявлено нарушений в его налоговых декларациях, а обвинение в создании «преступной группы» не имеет доказательной базы. Политик заверил о намерении продолжать судебную борьбу и отказался от возможности подачи прошения о помиловании, подчеркнув свою невиновность.

До этого экс-глава Франции высказывался об экзистенциальном риске для Европы, который, по его мнению, не выражается в России. Саркози назвал грядущий миграционный кризис главным противником республики. По его словам, во Францию будут прибывать иностранцы, которые не станут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.

Николя Саркози
Франция
суды
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.