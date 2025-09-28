Дежурные расчеты ПВО РФ пресекли попытку массового налета дронов

Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников в период с 13:30 до 23:00 по московскому времени над Белгородской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

До этого, в ночь на 28 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 40 украинских дронов. Атаке подверглись восемь регионов страны.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Бои шли в районе поселка Котлино, расположенного к западу от Покровска (Красноармейск).