Дежурные расчеты ПВО РФ пресекли попытку массового налета дронов

Российские силы ПВО сбили 14 дронов над Белгородской и Курской областями

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников в период с 13:30 до 23:00 по московскому времени над Белгородской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.

Силы ПВО с 13:30 до 23:00 мск сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, — сказано в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

До этого, в ночь на 28 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 40 украинских дронов. Атаке подверглись восемь регионов страны.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Бои шли в районе поселка Котлино, расположенного к западу от Покровска (Красноармейск).

