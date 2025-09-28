Стали известны результаты выборов в Молдавии после подсчета трети голосов Правящая партия Молдавии лидирует с 40,19% после обработки 30,12% протоколов

Правящая партия «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в Молдавии, набрав 40,19% голосов после обработки 30,12% протоколов, сообщили на сайте молдавской ЦИК. Оппозиционный «Патриотический блок» следует за ней с результатом 31,29%, и еще три политические силы преодолели избирательный порог.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, оппозиционный блок «Альтернатива» получил 7,43% голосов, партия «Демократия дома» — 7,31%, а «Наша партия» — 6,67%. Явка избирателей превысила установленный законом порог в 33,3%, что означает признание выборов состоявшимися.

Накануне парламентских выборов в Молдавии иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.