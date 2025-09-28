Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 22:57

Бородавко рассказал, кто не хочет видеть спортсменов из РФ на соревнованиях

Бородавко: скандинавы наотрез не хотят видеть российских спортсменов

Юрий Бородавко Юрий Бородавко Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Ряд европейских стран категорически против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, при этом другие такой позиции не придерживаются, поскольку видят в этом возможность повысить интерес к лыжному спорту.

Есть и страны, которые хотели бы видеть наших спортсменов, чтобы повысить интерес к лыжному спорту. Есть ряд стран, которые понимают, что если вернуть российских спортсменов, то у них будет закрыт путь к пьедесталу почета. Поэтому каждый преследует свои интересы, — сказал Бородавко.

Он добавил, что не особо верит в допуск россиян к соревнованиям. Вопрос решается путем голосования и большая часть голосов отдана скандинавским странам, которые не желают возвращения спортсменов из РФ, пояснил он.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что восстановление членства Паралимпийского комитета России в IPC станет ориентиром для МОК и других международных спортивных организаций. Теперь российские паралимпийцы могут выступать под национальным флагом и гимном.

Тем временем министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев отметил, что вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России будет рассмотрен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в декабре. Он указал, что процесс идет по плану и Россия готовит новые судебные иски, чтобы вернуть членство.

