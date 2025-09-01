Завтрак за 5 минут! Капустный блин-лепешка на сковороде — просто и необычно

Эта лепешка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит сытные и полезные блюда без лишних калорий! Хрустящая снаружи и нежная внутри, она сочетает в себе простоту приготовления и удивительный вкус. Идеальный вариант для завтрака, ужина или быстрого перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов белокочанной капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 50 граммов твердого сыра, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту нашинкуйте, посолите и немного помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте яйца, натертый сыр, муку, перец и тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте немного масла. Выложите капустную массу, разровняйте лопаткой в круг толщиной около 1,5 см. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7–8 минут до золотистой корочки. Аккуратно переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут.

Подавайте горячей со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом. Эта лепешка хороша тем, что ее можно разнообразить: добавить в тесто нарезанную ветчину, кукурузу или зелень. Она остается вкусной даже в холодном виде и прекрасно подходит для полезных перекусов.

