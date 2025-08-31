День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:35

Хрустящие треугольники из готового теста с фаршем! Ужин за минуты!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти треугольники — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и вкусное блюдо без лишних хлопот. Хрустящее тесто и сочная мясная начинка делают их идеальной закуской к обеду или ужину, а также прекрасным вариантом для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло для обжарки. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте до готовности, постоянно помешивая.

Тесто раскатайте в пласт толщиной около 3–4 мм и нарежьте на квадраты размером примерно 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку остывшей мясной начинки. Сложите тесто по диагонали, формируя треугольник, и тщательно защепите края вилкой. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом или молоком для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Эти треугольники можно замораживать в сыром виде и выпекать при необходимости — они сохраняют свой вкус и аромат даже после разморозки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

тесто
рецепты
ужины
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности
Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей
Как упаковать чемодан, чтобы все влезло и не помялось
Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями
Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи
Как избавиться от мошек в квартире: пошаговая инструкция
Закон о тишине в Тюменской области: режим тишины и покоя граждан
Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус
Силы ПВО сработали над Брянской областью
Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»
Среди украинских наемников в Днепропетровской области вычислили сектантов
Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей
«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен про Украину
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир перед саммитом СОШ
Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими
Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели
Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России
Режим тишины в Хабаровском крае: что нужно знать каждому жителю
Кто такой интроверт: главные признаки и типы личности
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.