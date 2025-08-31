Хрустящие треугольники из готового теста с фаршем! Ужин за минуты!

Эти треугольники — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить сытное и вкусное блюдо без лишних хлопот. Хрустящее тесто и сочная мясная начинка делают их идеальной закуской к обеду или ужину, а также прекрасным вариантом для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло для обжарки. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте до готовности, постоянно помешивая.

Тесто раскатайте в пласт толщиной около 3–4 мм и нарежьте на квадраты размером примерно 10×10 см. На каждый квадрат выложите столовую ложку остывшей мясной начинки. Сложите тесто по диагонали, формируя треугольник, и тщательно защепите края вилкой. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом или молоком для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Эти треугольники можно замораживать в сыром виде и выпекать при необходимости — они сохраняют свой вкус и аромат даже после разморозки.

