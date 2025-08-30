Вкуснее сырников! Конвертики с творогом — завтрак за 10 минут

Эти конвертики из слоеного теста с творогом намного вкуснее сырников и станут идеальным вариантом для завтрака, на приготовление которого вы потратите около 10 минут. Главное, заранее вытащить тесто из морозилки.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Раскатайте готовое слоеное тесто, нарежьте квадратами. В центр каждого положите начинку, сложите конвертиком и защипните края. Обжарьте на среднем огне с двух сторон на сливочном масле до золотистого цвета (3–4 минуты с каждой стороны).

Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив медом — это невероятно вкусно, сытно и выглядит как в изысканном кафе! Такой завтрак спасет даже в самое трудное утро, когда каждая минута на счету.

