Этот рулет-воришка оставит вас без калорий — готовим кремовое облачко

Морковный рулет с творожным кремом — это нежный и полезный десерт, который сочетает в себе влажную текстуру и легкую сладость. В отличие от традиционных рулетов, этот вариант содержит меньше калорий и больше витаминов, что делает его идеальным для правильного перекуса. Всего 30 минут приготовления — и вы получаете сбалансированное лакомство с насыщенным вкусом.

Для основы взбивают 2 яйца с щепоткой соли, ванилином и подсластителем по вкусу. Добавляют 100 г мелко натертой моркови и аккуратно перемешивают. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают 10–12 минут при 180 °C до легкого румянца. Для крема смешивают 150 г мягкого творога с ягодами или фруктовым пюре. Готовый корж смазывают кремом и сворачивают в рулет.

Десерт получается нежным, с влажной текстурой и легкой кислинкой от творожного крема. Морковь придает естественную сладость и красивый цвет, а ягоды дополняют вкус свежестью.

