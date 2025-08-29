Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре Пловец Колесников: на ЧМ в Сингапуре российскую сборную приняли доброжелательно

Российскую сборную доброжелательно приняли участники чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре, рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников в беседе с порталом Metaratings. По его словам, зарубежные пловцы поздравляли россиян с победами и поддерживали дружеское общение.

Все поздравляли с победами. Иностранные спортсмены положительно отзывались о нас, все настроены дружелюбно. Многие ребята из нашей сборной в хороших отношениях с иностранными спортсменами, так же и в обратную сторону, — поделился Колесников.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин оказался разочарован, что спорт утратил свою объединяющую силу и превратился в арену политических споров. По его словам, Олимпийские игры стали местом «политического шабаша», а сама Россия подвергается целенаправленным нападкам.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных российских спортсменов. По ее мнению, IBU поторопился с этим решением до вердикта МОК по Олимпиаде-2026. Журова отметила, что образовалась ситуация, когда спортсмены формально могут быть допущены, но не могут отобраться.