29 августа 2025 в 18:10

Раскрыты убытки «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2025 года

Убытки «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2025 года составили 452,7 млрд руб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистый убыток ПАО «Сургутнефтегаз» за первое полугодие 2025 года достиг 452,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Для сравнения — за аналогичный период 2024 года компания показала прибыль в размере 139,9 млрд рублей.

Убыток до налогообложения составил 628,75 млрд рублей против прибыли в 168,75 млрд рублей годом ранее. Остальные финансовые показатели за отчетный период, включая выручку, валовую прибыль и прибыль от продаж, в опубликованных материалах не раскрываются.

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что компания прогнозирует рост выручки по итогам 2025 года до более чем 4 трлн рублей. Он отметил, что этот показатель превысит результаты 2024 года, когда выручка составила свыше 3,6 трлн рублей.

Между тем в Росатоме сообщили о продолжающихся переговорах по продаже 49-процентной доли в проекте АЭС «Аккую» иностранным инвесторам, включая турецкие компании. Как уточнили в госкорпорации, такая возможность предусмотрена межправительственным соглашением 2010 года. При этом выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной.

