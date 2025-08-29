Раскрыты убытки «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2025 года Убытки «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2025 года составили 452,7 млрд руб

Чистый убыток ПАО «Сургутнефтегаз» за первое полугодие 2025 года достиг 452,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Для сравнения — за аналогичный период 2024 года компания показала прибыль в размере 139,9 млрд рублей.

Убыток до налогообложения составил 628,75 млрд рублей против прибыли в 168,75 млрд рублей годом ранее. Остальные финансовые показатели за отчетный период, включая выручку, валовую прибыль и прибыль от продаж, в опубликованных материалах не раскрываются.

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что компания прогнозирует рост выручки по итогам 2025 года до более чем 4 трлн рублей. Он отметил, что этот показатель превысит результаты 2024 года, когда выручка составила свыше 3,6 трлн рублей.

Между тем в Росатоме сообщили о продолжающихся переговорах по продаже 49-процентной доли в проекте АЭС «Аккую» иностранным инвесторам, включая турецкие компании. Как уточнили в госкорпорации, такая возможность предусмотрена межправительственным соглашением 2010 года. При этом выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной.