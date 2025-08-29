Раскрыты убытки «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2025 года

Чистый убыток ПАО «Сургутнефтегаз» за первое полугодие 2025 года достиг 452,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Для сравнения — за аналогичный период 2024 года компания показала прибыль в размере 139,9 млрд рублей.
Убыток до налогообложения составил 628,75 млрд рублей против прибыли в 168,75 млрд рублей годом ранее. Остальные финансовые показатели за отчетный период, включая выручку, валовую прибыль и прибыль от продаж, в опубликованных материалах не раскрываются.
Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что компания прогнозирует рост выручки по итогам 2025 года до более чем 4 трлн рублей. Он отметил, что этот показатель превысит результаты 2024 года, когда выручка составила свыше 3,6 трлн рублей.
Между тем в Росатоме сообщили о продолжающихся переговорах по продаже 49-процентной доли в проекте АЭС «Аккую» иностранным инвесторам, включая турецкие компании. Как уточнили в госкорпорации, такая возможность предусмотрена межправительственным соглашением 2010 года. При этом выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной.