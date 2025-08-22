Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году

Чемезов: выручка Ростеха превысит 4 трлн рублей по итогам 2025 года

Ростех прогнозирует рост выручки по итогам 2025 года до более чем 4 трлн рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РИА Новости. Он отметил, что этот показатель превысит результаты 2024 года, когда выручка составила свыше 3,6 трлн рублей.

В прошлом году выручка превысила 3,6 трлн рублей. По итогам этого года рассчитываем преодолеть планку 4 трлн. То есть объемы очень серьезные, — сказал Чемезов.

Чемезов подчеркнул, что корпорация демонстрирует рост по ключевым экономическим показателям, включая численность сотрудников, объемы производства и инвестиций, а также производительность труда. Однако значительная часть инвестиций осуществляется за счет государственных средств, а прибыль остается относительно низкой.

Глава Ростеха отметил, что рентабельность военного производства, составляющего значительную часть деятельности корпорации, остается невысокой, а в некоторых случаях нулевой или отрицательной. Это ограничивает возможности самофинансирования развития. Несмотря на санкционное давление и высокую стоимость кредитов, корпорация продолжает успешно справляться с возрастающим объемом задач.

