Стало известно, чем Бакальчук займется в «М.Видео» Бакальчук начнет работать над цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, предприниматель Владислав Бакальчук возьмет на себя цифровую трансформацию «М.Видео-Эльдорадо», сообщает РБК со ссылкой на данные компании. Он возглавит экспертную группу при совете директоров. Как отметил сам Бакальчук, данная задача для него сложная, но при этом интересная.

Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень — это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке, — заявил бизнесмен.

Бакальчук убежден, что полученный в Wildberries опыт поможет ему оптимизировать бизнес-процессы «М.Видео-Эльдорадо» и сделать их эффективнее. Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ также уверен, что предприниматель способен привнести «кардинально новые решения».

Ранее Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).