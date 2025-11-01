Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:59

Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором

Бывший владелец Мирамистина Горохов восстановил научную степень через суд

Андрей Горохов Андрей Горохов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной Думы и бывший владелец компании, производящей «Мирамистин», Андрей Горохов через суд восстановил свою ученую степень доктора наук, передает РИА Новости. В 2021 году Минобрнауки лишило Горохова квалификации.

В 2012 году Горохов был удостоен ученой степени после успешной защиты диссертации, посвященной модернизации управления устойчивым развитием промышленных фармацевтических компаний. После этого «Диссернет», возглавляемый Андреем Заякиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), начал проверку, выявив нарушения в использовании заимствованного материала и отсутствие научной новизны в исследовании. После этого Горохова лишили ученой степени.

Депутат подал иск в суд, и после тщательного рассмотрения всех обстоятельств суд выявил процессуальные нарушения. Оказалось, что вопрос о заимствованиях уже поднимался в 2015 году, и тогда никаких нарушений обнаружено не было. Также выяснилось, что у Горохова не было возможности дать пояснения и обосновать свои возражения во время процедуры лишения ученой степени.

Ранее в России был вынесен первый приговор по делу о незаконном взыскании просроченной задолженности. Сотрудник коллекторского агентства из Краснодара признан виновным в угрозах в адрес директора одного из предприятий в Оренбурге. Мужчина был оштрафован на 300 тыс. рублей.

Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
