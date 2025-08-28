Теперь шарлотка на кефире самая любимая! Невероятно нежный пирог с яблоками

Теперь шарлотка на кефире самая любимая! Невероятно нежный пирог с яблоками! Эта нежная шарлотка на кефире станет вашим любимым вариантом быстрой и воздушной выпечки! Мягкий бисквит с ароматными яблоками и легкой кислинкой кефира создает идеальную гармонию вкуса. Идеальный десерт к чаю, который готовится за считаные минуты, а исчезает еще быстрее!

Ингредиенты

Яйцо — 4 шт.

Сахар — 150 г

Мука — 220 г

Кефир — 30 мл

Масло растительное — 20 мл

Сода — 5 г

Яблоки — 2–3 шт. (300 г)

Корица — по желанию

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы и увеличения в объеме. Добавьте смесь соды и кефира комнатной температуры и растительное масло, аккуратно перемешайте. Муку постепенно введите в яичную смесь, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста в форму, распределите слой яблочных долек, посыпьте корицей по желанию и залейте оставшимся тестом. Сверху украсьте дольками яблок. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и сухой лучинки.

