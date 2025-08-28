День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:30

Теперь шарлотка на кефире самая любимая! Невероятно нежный пирог с яблоками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь шарлотка на кефире самая любимая! Невероятно нежный пирог с яблоками! Эта нежная шарлотка на кефире станет вашим любимым вариантом быстрой и воздушной выпечки! Мягкий бисквит с ароматными яблоками и легкой кислинкой кефира создает идеальную гармонию вкуса. Идеальный десерт к чаю, который готовится за считаные минуты, а исчезает еще быстрее!

Ингредиенты

  • Яйцо — 4 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 220 г
  • Кефир — 30 мл
  • Масло растительное — 20 мл
  • Сода — 5 г
  • Яблоки — 2–3 шт. (300 г)
  • Корица — по желанию

Приготовление

  1. Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы и увеличения в объеме. Добавьте смесь соды и кефира комнатной температуры и растительное масло, аккуратно перемешайте. Муку постепенно введите в яичную смесь, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
  2. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста в форму, распределите слой яблочных долек, посыпьте корицей по желанию и залейте оставшимся тестом. Сверху украсьте дольками яблок. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и сухой лучинки.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

пироги
шарлотка
простой рецепт
яблоки
кефир
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.