Яичницу теперь не готовлю, нашла рецепт французского омлета: готовим бризоль с ветчиной и сыром за 10 минут — идеально на завтрак или ужин

Яичницу теперь не готовлю, нашла рецепт французского омлета: готовим бризоль с ветчиной и сыром за 10 минут. Забудьте про обыденные завтраки — познакомьтесь с французским вариантом омлета, который называется бризоль. Нежный, мягкий и безумно вкусный, он готовится на скорую руку. Даже начинающие кулинары справятся с этим рецептом.

Чтобы приготовить бризоль, возьмите два яйца, 30 мл сливок, 30 г тёртого сыра, 50 г ветчины или любых овощей на ваш вкус, немного соли и перца, а также чайную ложку сливочного масла.

Яйца взбейте со сливками, солью и перцем. Прогрейте сковороду, налейте яичную смесь тонким слоем. Когда нижняя сторона затвердеет, насыпьте сверху сыр и ветчину. Сворачиваем омлет рулончиком и прогреваем ещё пару минут. По желанию украсьте зелёным луком или свежей зеленью.

Такое блюдо порадует ваших близких своим внешним видом и приятным вкусом. Ароматный, воздушный и красивый французский омлет — ваша новая любовь на каждый день!

