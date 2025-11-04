Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:00

Только яблоки, тыква и творог — готовлю нежный тыквенный пирог с ароматом осени: не шарлотка, вкуснее и проще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном дождь и слякоть, так хочется тепла и уюта! Этот тыквенный пирог с творогом и яблоками — настоящее осеннее объятие в тарелке. Нежная творожная основа, сладкая тыква, кисловатые яблоки и аромат корицы — идеальное сочетание для чаепития в кругу семьи. Готовится пирог просто, а результат впечатляет: влажный, мягкий, с приятной фруктовой свежестью. Даже те, кто не любит тыкву, оценят этот десерт по достоинству!

Вам понадобится: 200 г тыквы, 150 г яблок, 350 г творога, 60 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 7 г ванильного сахара, 7 г корицы. Тыкву натрите на мелкой терке, яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте творог с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом. Добавьте тыкву, яблоки и корицу, тщательно перемешайте. Форму для выпечки застелите пергаментом, выложите творожную массу. Разровняйте и выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он не осядет и будет лучше держать форму. Подавайте с чаем или кофе, при желании украсьте взбитыми сливками.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Только тыква, орехи и чернослив! Шведский тыквенный пирог — ароматный, простой в приготовлении и очень вкусный
Общество
Только тыква, орехи и чернослив! Шведский тыквенный пирог — ароматный, простой в приготовлении и очень вкусный
Половину урожая тыквы так съели и еще хочется — тыквенные зразы с курицей. Хит на завтрак
Общество
Половину урожая тыквы так съели и еще хочется — тыквенные зразы с курицей. Хит на завтрак
Ленивый завтрак. Китайские луковые блинчики-улитки: всего 4 ингредиента, а вместо молока кипяток
Общество
Ленивый завтрак. Китайские луковые блинчики-улитки: всего 4 ингредиента, а вместо молока кипяток
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Сосиска в тесте «Ромашка» — 15 минут, и готово
Общество
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Сосиска в тесте «Ромашка» — 15 минут, и готово
Свой кулинарный путь начинал с этой шарлотки — лучший рецепт для начинающих: получается идеально всегда
Общество
Свой кулинарный путь начинал с этой шарлотки — лучший рецепт для начинающих: получается идеально всегда
рецепты
тыква
кулинария
завтраки
яблоки
шарлотка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил Мишустину дедлайн для плана по производству редких металлов
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.