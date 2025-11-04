Только яблоки, тыква и творог — готовлю нежный тыквенный пирог с ароматом осени: не шарлотка, вкуснее и проще

Когда за окном дождь и слякоть, так хочется тепла и уюта! Этот тыквенный пирог с творогом и яблоками — настоящее осеннее объятие в тарелке. Нежная творожная основа, сладкая тыква, кисловатые яблоки и аромат корицы — идеальное сочетание для чаепития в кругу семьи. Готовится пирог просто, а результат впечатляет: влажный, мягкий, с приятной фруктовой свежестью. Даже те, кто не любит тыкву, оценят этот десерт по достоинству!

Вам понадобится: 200 г тыквы, 150 г яблок, 350 г творога, 60 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 7 г ванильного сахара, 7 г корицы. Тыкву натрите на мелкой терке, яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте творог с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом. Добавьте тыкву, яблоки и корицу, тщательно перемешайте. Форму для выпечки застелите пергаментом, выложите творожную массу. Разровняйте и выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он не осядет и будет лучше держать форму. Подавайте с чаем или кофе, при желании украсьте взбитыми сливками.

