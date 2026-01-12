Наш семейный хит — салат «Солнечный» с крабовыми палочками и кукурузой. Яркий, веселый и исчезает за секунды

В палитре семейных блюд этот салат занимает особое место — он словно кусочек солнца на тарелке. Его яркий вид, сочетающий золотистую кукурузу, нежно-розовые крабовые палочки и белоснежные яйца, неизменно поднимает настроение и вызывает улыбку. Лёгкий, свежий вкус, приятная сочность и едва уловимая сладость делают его универсальным любимцем и для детей, и для взрослых. А главное его достоинство — невероятная скорость приготовления, что позволяет в считанные минуты создать на столе настоящее праздничное настроение даже в будний день.

Для салата вам потребуется: двести граммов крабовых палочек, одна банка консервированной кукурузы (около 340 г), три отварных яйца, сто пятьдесят граммов твёрдого сыра, сто пятьдесят граммов варёного риса (по желанию, для сытности), пучок зелёного лука и сто пятьдесят граммов майонеза или лёгкого йогурта для заправки. Крабовые палочки, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Зелёный лук мелко порубите. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты, включая кукурузу, предварительно слив с неё жидкость, и отварной рис, если вы его используете. Заправьте салат майонезом и ещё раз перемешайте. Перед подачей дайте ему немного настояться в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте, выложив горкой в салатнице или порционно, украсив веточкой укропа или петрушки для цвета.

