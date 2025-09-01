Страны ШОС выступили за реформу ООН Страны ШОС выступили за реформу ООН для адаптации к современным реалиям

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества заявили о необходимости реформирования ООН для соответствия современным политическим и экономическим реалиям. В Тяньцзиньской декларации ШОС подчеркивается важность укрепления представительства развивающихся стран и соблюдения международного права.

Принято заявление Совета глав государств — членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Они считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН, — говорится в декларации.

В заявлении создание ООН как основы системы международных отношений назвали одним из важнейших итогов Второй мировой войны. За 80 лет организация утвердилась как уникальное объединение, в рамках которого построены «востребованные формы сотрудничества» по поддержанию мира, продвижению прав человека и обеспечению социально-экономического развития. Прочный глобальный мир возможен только при безусловном соблюдении международного права, принципов и целей Устава ООН всеми государствами, подчеркнули в ШОС.

Ранее стало известно, что участники Шанхайской организации сотрудничества выступили против восстановления антииранских санкций СБ ООН. Эта позиция была озвучена в ответ на инициативу Великобритании, Германии и Франции.