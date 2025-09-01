День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:22

Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников

ГУ МВД по Петербургу: родителям нужно быть внимательными из-за мошенников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Родители школьников должны быть бдительными в новом учебном году, поскольку в это время традиционно активизируются мошенники, сообщил телеканал «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Особое внимание полиция уделяет защите личных данных как детей, так и взрослых.

Эксперты ведомства советуют внимательно проверять подозрительные сообщения, особенно те, что требуют срочных действий, перевода денег или передачи личных данных. Мошенники часто используют психологические уловки, вызывая эмоции и входя в доверие, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Гражданам рекомендуется осторожно публиковать информацию о себе в социальных сетях и на открытых платформах. Это касается не только паспортных данных или номеров телефонов, но и информации о месте проживания, учебе, а также фотографий, которые злоумышленники могут использовать в преступных целях.

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему мошенничества, предполагающую кражу персональных данных через предложение получения специального кода для домофона. Жертве предлагают возможность открывать дверь подъезда без использования ключа, однако все ведет к краже личных данных.

мошенники
полиция
Санкт-Петербург
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.