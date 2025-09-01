Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников ГУ МВД по Петербургу: родителям нужно быть внимательными из-за мошенников

Родители школьников должны быть бдительными в новом учебном году, поскольку в это время традиционно активизируются мошенники, сообщил телеканал «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Особое внимание полиция уделяет защите личных данных как детей, так и взрослых.

Эксперты ведомства советуют внимательно проверять подозрительные сообщения, особенно те, что требуют срочных действий, перевода денег или передачи личных данных. Мошенники часто используют психологические уловки, вызывая эмоции и входя в доверие, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Гражданам рекомендуется осторожно публиковать информацию о себе в социальных сетях и на открытых платформах. Это касается не только паспортных данных или номеров телефонов, но и информации о месте проживания, учебе, а также фотографий, которые злоумышленники могут использовать в преступных целях.

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему мошенничества, предполагающую кражу персональных данных через предложение получения специального кода для домофона. Жертве предлагают возможность открывать дверь подъезда без использования ключа, однако все ведет к краже личных данных.