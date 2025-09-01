День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:50

Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в ПСЖ

Футболист Забарный назвал общение с Сафоновым обязательством перед ПСЖ

Илья Забарный Илья Забарный Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный в интервью YouTube-каналу «Футбол 360» заявил, что будет выполнять обязательства перед клубом и профессионально взаимодействовать с вратарем Матвеем Сафоновым. Так он ответил на вопрос об отношениях с россиянином.

Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом, — сказал Забарный.

Украинец добавил, что не поддерживает отношений с россиянами. Забарный также поддержал изоляцию российского футбола.

Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в августе. Он будет играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Ранее украинец выступал за английский «Борнмут».

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным журналистов, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать ПСЖ, несмотря на приход Забарного.

ПСЖ
Украина
футболисты
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
В Росатоме сообщили о личном внимании Путина и Эрдогана к одному проекту
Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.