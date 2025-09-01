Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в ПСЖ

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный в интервью YouTube-каналу «Футбол 360» заявил, что будет выполнять обязательства перед клубом и профессионально взаимодействовать с вратарем Матвеем Сафоновым. Так он ответил на вопрос об отношениях с россиянином.

Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом, — сказал Забарный.

Украинец добавил, что не поддерживает отношений с россиянами. Забарный также поддержал изоляцию российского футбола.

Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в августе. Он будет играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Ранее украинец выступал за английский «Борнмут».

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным журналистов, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать ПСЖ, несмотря на приход Забарного.