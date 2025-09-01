Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него

Житель китайской провинции Шаньдун подал в суд на бывшую жену, которая родила детей от другого, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным источника, 45-летний Цзян Хунтао подрался с сыном, после чего выяснил, что он ему не родной. Мужчина потребовал от жены вернуть алименты, которые он заплатил за учебу сыновей.

Китаец женился в 2002 году, а спустя два года у него появился первый сын. В 2014-м родился второй, но в 2022-м жена подала на развод, поскольку супруг часто отсутствовал дома. Все имущество досталось ей, а Цзяну осталась одна машина.

В ходе спора о расходах на проживание старший сын Цзяна устроил драку, в рамках которой выкрикнул фразу «Ты мне не отец». Тогда мужчина заподозрил неладное и сделал генетический тест, взяв зубную щетку сына. Исследование подтвердило отсутствие биологической связи. По мнению мужчины, отцом старшего ребенка является секретарь сельсовета, а второй сын родился от его двоюродного брата.

